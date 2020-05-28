Средняя дочь Эммануила Виторгана приревновала отца к младшей сестренке

Актер Эммануил Виторган, которому в этом году исполнится 81 год, в Instagram разместил забавное видео со своими наследницами. На кадрах можно увидеть, как актер держит на руках свою младшую дочь Клару. Видно, что игра с ребенком доставляет артисту необычайное удовольствие.

В это время средняя дочь Эммануила Виторгана, которая, судя по всему, не очень довольна, что все внимание сосредоточено на ее сестренке, начинает бегать по комнате. Таким образом она, как думает Виторган, пытается привлечь внимание отца.

«Кларочка каждый раз, видя папу, так радуется и тянется к нему. В это время сразу и Этель пытается обратить на себя внимание… Как вы думаете, это ревность?» Эммануил Виторган

Напомним, что у Виторгана есть еще одна дочь Ксения от первого брака с актрисой Тамарой Румянцевой. С отцом у нее достаточно напряженные отношения. Ей уже 54 года. Отметим, что супруге Эммануила Гедеоновича Ирине Млодик 58 лет.