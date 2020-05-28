Певица Слава запечатлела себя с двумя красавицами-дочками и мужем

Певица Слава в Instagram разместила кадр, на котором она в обществе своих красавиц-дочерей Саши и Антонины, а также супруга — бизнесмена Анатолия Данилицкого. Как известно, мужчина на 28 лет старше своей звездной супруги.

На фотографии, которая получилась очень семейной и атмосферной, сорокалетняя Слава держит на руках младшую дочку. Старшая сидит рядом с отчимом. Анатолий Данилицкий в спортивном костюме и в сланцах. Судя по всему, семья находится на даче, где пережидает непростые времена, связанные с пандемией коронавируса.

Напомним, что со своим вторым мужем Слава познакомилась в далеком 2002 году. Тогда ей было всего 22 года. Данилицкий сразу привлек ее внимание. Дочь у них родилась лишь в 2011 году. В ноябре Антонине исполнится девять лет.

Слава в интервью не раз подчеркивала, что огромная разница в возрасте не мешает ей быть счастливым рядом с мужем, который окружил ее заботой и вниманием.