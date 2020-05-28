Кадр времен СССР: Ольга Кабо поделилась архивным снимком в двадцатилетнем возрасте

Актриса Ольга Кабо в Instagram разместила кадр, на котором ей 20 лет. Судя по всему, снимок был сделан еще во времена Советского Союза, в 1988 году. Тогда она училась на актерском факультете ВГИКа, который окончила в 1989 году.

Интересно, что в том же 1988 году к Ольге Кабо пришла первая известность. Она блистательно исполнила роль графини Изабеллы де Круа в исторической картине Сергея Тарасова «Приключения Квентина Дорварда, стрелка королевской гвардии». Ленту показывали в советских кинотеатрах.

Добавим, что Ольга Кабо дважды выходила замуж. От бизнесмена Эдуарда Василишина она родила дочь Татьяну. Во втором союзе с предпринимателем Николаем Разгуляевым на свет появился ее сын Виктор. В этом году ему исполнится восемь лет. Актриса счастлива во втором браке.