Елена Воробей из-за безденежья решилась на продажу квартиры в Черногории

Недавно жена Бориса Щербакова, Татьяна Бронзова, осудила Людмилу Поргину, вдову Николая Каранченцова, за жалобы на безденежье. По ее словам, известным артистам сетовать о бедности — грех. Одна только пенсия у них — около 50 тысяч, прожить на нее можно.

Ну а о споре Иосифа Пригожина и Сергея Шнурова знают практически многие. Продюсер и музыкант публично повздорили после того, как муж певицы Валерии заявил, что артисты сейчас находятся в тяжелом финансовом положении. Лидер «Ленинграда» же решил, что Пригожин прибедняется.

Тем не менее в полку Поргиной и Пригожина прибыло. На сей раз о своем безденежье заговорила Елена Воробей. Она призналась, что даже была вынуждена выставить на продажу квартиру в Черногории, куда приезжала каждый год отдыхать.

«Театральным артистам — государственникам, бюджетникам — полагаются выплаты. Нам — самозанятым и ИП-шникам — не полагается ничего. На неопределенный срок мы лишены возможности зарабатывать себе на жизнь», — рассказала она «Собеседнику».

По словам Елены, она является единственным кормильцем в семье. Кроме дочери, артистка помогает племянникам, поэтому решила не ждать у моря погоды, а обналичить вложения в недвижимость.