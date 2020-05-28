«Вставные зубы»: Васильев раскрыл секрет похорошевшей Бабкиной

Появление Надежды Бабкиной на экранах ТВ стало о новостью номер один в мире отечественного шоу-бизнеса. И дело не только в радости за любимицу публики, которая смогла выкарабкаться из тяжелой болезни (звезда перенесла тяжелейшую пневмонию и искусственную кому), но и в ее восхитительном внешнем виде.

Бабкина сбросила 30 кг, а вместе с ними и лет 10. Кое-кто даже заподозрил, что артистка посещала совсем иную клинику, ту, где корректируют внешность. Однако сама Бабкина категорически отвергла эти подозрения в эфире шоу «Сегодня вечером» на Первом канале. А теперь за нее заступился и коллега по «Модному приговору» Александр Васильев.

По его словам, «казачка Надя» просто не может себе позволить опуститься и выглядеть на экране плохо – она женщина с большой буквы и публичная личность, поэтому старается изо всех сил держать марку. А помогают ей в этом обычные бьюти-секреты.

«Если с Надежды Георгиевны все смыть, то, конечно, она уже не будет выглядеть такой здоровой. Каждая женщина, если подкрасит губы, станет симпатичнее. А если к этому добавить маникюр, дорогую одежду, очень красивые, пусть и вставные зубы, то это будет еще более хорошее впечатление», — сказал он в интервью «Собеседнику».

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