Девочки такие девочки: Пугачева в стильных шортах сфотографировалась с дочкой в желтом платье

На фанатской страничке примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в Instagram появился красивый архивный кадр, который был сделан неизвестным фотографом несколько лет назад. На снимке жизнерадостная певица в шортиках и стильной джинсовке вместе со своей дочкой — Лизой Галкиной.

На девочке красивое желтое платье. На голове эффектный желтый бант. Ребенок буквально светится от счастья рядом со своей звездной родительницей.

«Девочки такие девочки», — подписали снимок фанаты.

Под фотографией же пользователи оставили массу восторженных отзывов о Пугачевой и ее дочери. «Ох, какие красотки!» «Просто девчушки на выданье», «Красивая мама. Красивая принцесса дочка», «Это счастье для дочки иметь такую красивую мамочку, как Алла», — написали они.

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Отметим, что сейчас Лизе Галкиной шесть лет. В этом году она должна будет пойти в школу вместе со своим братом-близнецом Гарри. Сейчас родители Лизы и Гарри выбирают школу, где будут учиться их наследники.