Четыре года вместе: Анна Кастерова и Евгений Малкин отметили льняную свадьбу

Телеведущая Анна Кастерова в Instagram поздравила своего мужа и себя с льняной свадьбой. Прошло уже четыре года, как звезда вышла замуж за хоккеиста Евгения Малкина, который играет в НХЛ за команду «Питтсбург Пингвинз».

«Льняная свадьба. Нас с Евгением Малкиным с годовщиной. Вас с продолжением сезона в НХЛ. Ждем плей-офф». Анна Кастерова

Анна Кастерова также разместила красивый архивный кадр, который был сделан, когда ее муж выиграл главный трофей заокеанского хоккея – Кубок Стэнли. На снимке игрок держит огромный кубок, а на руках у Кастеровой их сын с Малкиным — Никита.

Отметим, что ребенок у звезд появился на свет в мае 2016 года. Совсем скоро, 31 мая, ему исполнится уже четыре года. В свое время ради любимого супруга Анна Кастерова бросила карьеру телеведущей в России и уехала в США. В интервью она признавалась, что не жалеет об этом своем решении, хотя оно далось ей и нелегко.