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Четыре года вместе: Анна Кастерова и Евгений Малкин отметили льняную свадьбу

Телеведущая поздравила мужа-хоккеиста, у которого скоро возобновится сезон в НХЛ.

Четыре года вместе: Анна Кастерова и Евгений Малкин отметили льняную свадьбу
Кастерова и Малкин уже четыре года вместе/https://www.instagram.com/anna_kasterova/

Телеведущая Анна Кастерова в Instagram поздравила своего мужа и себя с льняной свадьбой. Прошло уже четыре года, как звезда вышла замуж за хоккеиста Евгения Малкина, который играет в НХЛ за команду «Питтсбург Пингвинз».

«Льняная свадьба. Нас с Евгением Малкиным с годовщиной. Вас с продолжением сезона в НХЛ. Ждем плей-офф».

Анна Кастерова

Анна Кастерова также разместила красивый архивный кадр, который был сделан, когда ее муж выиграл главный трофей заокеанского хоккея – Кубок Стэнли. На снимке игрок держит огромный кубок, а на руках у Кастеровой их сын с Малкиным — Никита.

Отметим, что ребенок у звезд появился на свет в мае 2016 года. Совсем скоро, 31 мая, ему исполнится уже четыре года. В свое время ради любимого супруга Анна Кастерова бросила карьеру телеведущей в России и уехала в США. В интервью она признавалась, что не жалеет об этом своем решении, хотя оно далось ей и нелегко.

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