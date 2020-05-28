«Меня тянет в Россию»: Кикабидзе признался, что хочет приехать в Москву

И не исключает, что когда-нибудь побывает здесь на гастролях.

Вахтанг Кикабидзе в интервью Дмитрию Гордону на его YouTube-канале признался, что не был в России со времен конфликта в Южной Осетии (2008 год). Однако это не значит, что он не скучает по нашим соотечественникам.

больше по теме Барановская объявила о разрыве с возлюбленным Девушка встречалась с ним длительное время.

У него по-прежнему много русских друзей, которые приглашают его в гости, однако приехать в Россию актер не может.

«Нельзя петь людям, которые тебя хотят побить. Я о политиках. Не всех, конечно», — сказал он.

Однако артист уверен, что время все расставит на свои места, и он когда-нибудь приедет в Москву с гастролями.

«Меня тянет в Россию — очень хочу петь», — заявил Кикабидзе.

Чтобы компенсировать свое желание петь по-русски, он наведывается в Украину, где встречается со своими друзьями и приятелями и, конечно же, исполняет любимые композиции.