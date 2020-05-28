Бегающие белки, разбросанные матрасы: Мария Машкова удивилась происходящему на улицах в США

Актриса прогулялась до магазина и увидела много интересного.

Актриса Мария Машкова, которая вместе с дочками и мужем-пианистом Александром Слободяником – младшим находится в США, в сторис Instagram рассказала о своем необычном походе в магазин. Дочь режиссера и актера Владимира Машкова надела по такому поводу красивую стильную шляпу. С собой она взяла домашнего питомца — собачку по кличке Ганди.

На опубликованных кадрах можно увидеть: Машкова движется по улицам и в пути ее поджидают, как потом выяснилось, «увлекательные приключения».

«Ганди, белка! Смотри — белка. Сделай вид, что ты настоящая собака», — произносит девушка. При этом пес не особенно заинтересовался белкой. «Ой, ненастоящая ты собака. Ну а куда еще шляпу надевать, как не в магазин», — заметила актриса.

Далее на кадрах можно увидеть, как кто-то прямо на улицу выбросил матрас. Звезда очень удивилась этому факту.