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Бегающие белки, разбросанные матрасы: Мария Машкова удивилась происходящему на улицах в США

Актриса прогулялась до магазина и увидела много интересного.

Бегающие белки, разбросанные матрасы: Мария Машкова удивилась происходящему на улицах в США
Машкова увлекательно сходила в американский магазин/http://globallookpress.com/

Актриса Мария Машкова, которая вместе с дочками и мужем-пианистом Александром Слободяником – младшим находится в США, в сторис Instagram рассказала о своем необычном походе в магазин. Дочь режиссера и актера Владимира Машкова надела по такому поводу красивую стильную шляпу. С собой она взяла домашнего питомца — собачку по кличке Ганди.

Белка. Фото
Белка быстро убежала, когда увидела собаку Машковой. Фото: instagram.com/masha_mashkova_official/

На опубликованных кадрах можно увидеть: Машкова движется по улицам и в пути ее поджидают, как потом выяснилось, «увлекательные приключения».

Матрас. Фото
На улицах в Америке валяются матрасы. Фото: instagram.com/masha_mashkova_official/

«Ганди, белка! Смотри — белка. Сделай вид, что ты настоящая собака», — произносит девушка. При этом пес не особенно заинтересовался белкой. «Ой, ненастоящая ты собака. Ну а куда еще шляпу надевать, как не в магазин», — заметила актриса.

Далее на кадрах можно увидеть, как кто-то прямо на улицу выбросил матрас. Звезда очень удивилась этому факту.

«Вот матрасик кто-то выложил», — заметила Мария Машкова.

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