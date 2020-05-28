Барановская объявила о разрыве с возлюбленным

Два с половиной года некоторые поклонники Юлии Барановской были в нетерпении – ждали, когда же их любимица объявит о помолвке и сыграет свою первую свадьбу. Ведь с Андреем Аршавиным, от которого у телеведущей трое детей, торжества не было.

Увы, но намеки в виде примерок свадебных платьев в личном блоге так и остались намеками — пара рассталась. Кем был этот таинственный избранник звезды, так и не стало достоянием общественности, известно лишь, что он не из шоу-бизнеса. Для Юлии неразглашение подробностей дел сердечных — принципиальная позиция. Однако, если свадьба в ее жизни все-таки случится, Барановская пообещала сразу же сообщить об этом публике.

На YouTube-шоу «50 вопросов» ведущая довольно сухо высказалась о своем разрыве с бойфрендом. Звезда сообщила, что здесь не было разбитых сердец и никто никого не бросал, жизнь сама развела их.

Ранее мы писали о другой расставшейся паре. Евгения Лоза объявила о разрыве с мужем Антоном Батыревым, пара не выдержала даже года законного брака.