Анастасия Шубская показала своего крохотного младшего сына Илюшу

Модель совсем недавно во второй раз стала мамой.

Модель Анастасия Шубская в сторис Instagram показала лицо своего крохотного сына Ильи, который появился на свет буквально несколько дней назад. На фотографии младшая дочь актрисы Веры Глаголевой, которая умерла несколько лет назад, держит малыша на руках. При этом можно разглядеть черты лица ребенка.

Отметим, что в семье модели и хоккеиста Александра Овечкина чуть меньше двух лет назад родился сын. Его назвали Сергеем в честь погибшего много лет назад брата спортсмена.

В прошлом году стало известно, что Анастасия Шубская снова ждет ребенка. Супруг модели решил не рисковать здоровьем жены. В последние месяцы беременности Шубская практически не выходила из дома. Она только ездила к доктору на плановые осмотры.

Недавно стало известно, что в НХЛ, где играет Овечкин, матчи начнутся сразу со стадии плей-офф. Хоккеист на карантине зря времени не терял. Он усиленно тренировался на лужайке около своего дома.