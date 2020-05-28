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Торт с кремом и ягодами, паста с кальмарами: жена Алдонина побаловала мужа на карантине

Ольга, как известно, прекрасная хозяйка.

Торт с кремом и ягодами, паста с кальмарами: жена Алдонина побаловала мужа на карантине
Жена Алдонина - прекрасная хозяйка/https://www.instagram.com/ole_ole4ka/

Жена футболиста Евгения Алдонина, Ольга, в сторис Instagram похвасталась блюдами, которыми балует своего супруга-спортсмена на карантине. Сейчас она вместе с мужем и двумя детьми от него находится в загородном доме бывшего игрока московского ЦСКА. Здесь они пережидают пандемию.

Паста с кальмарами. Фото
Ольга Алдонина вкусно готовит для мужа. Фото: /https://www.instagram.com/ole_ole4ka/

«Заварной с кремом и ягодами. Еще не пропитался. Сейчас поставлю в холодильник. Вот и паста с кальмарами. Полина, спасибо за рецепт, будем пробовать».

Ольга Алдонина
Торт с ягодами. Фото
Жена Алдонина радует супруга Фото: https://www.instagram.com/ole_ole4ka/

Отметим, что иногда в гости к своему отцу приезжает его дочь от брака с певицей Юлией Началовой, Вера. Девушка в прекрасных отношениях со своей мачехой. Она играет с детьми Алдонина от второго союза. Проживает же на постоянной основе Вера Алдонина у родителей Юлии Началовой. Все потому, что рядом с их домом находится школа, которую посещает дочь исполнительницы.

Ольга Алдонина во второй раз стала мамой всего несколько месяцев назад. Она успевает не только присматривать за детьми, но и вести хозяйство. Она прекрасная хозяйка.

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Вера АлдонинаЕвгений АлдонинОльга АлдонинаЮлия Началова
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