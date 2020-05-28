«Не могу остановить себя»: Семенович объяснила, откуда у нее лишний вес

Анна Семенович обратилась к специалистам, чтобы сбросить лишний вес. Певица призналась, что справиться сама с проблемой не может. За время самоизоляции она прибавила пять килограммов.

Звезда не скрывает: в это время она занималась откровенным обжорством, баловала себя пельменями и шашлыками. И дело не только в расслабленности и попытке развлечься хотя бы так — едой. Ведь не секрет, что близость холодильника в самоизоляции стала бедой для многих. Оказалось, что в семье Семенович случилась трагедия: чуть не умер близкий человек. Какой — артистка пока решила хранить в секрете, но пообещала в скором времени все рассказать подробно. В итоге перенесенный стресс она заедала.

«Иногда обжорство длится пару дней, и это не сказывается на моей фигуре, а иногда нервы находятся на таком пределе, что я не могу остановить себя долгое время», — честно призналась она в личном блоге.

Девушку поддержал ее бойфренд, который живет вместе с ней. Также в доме Анны в период самоизоляции находится ее младший брат Кирилл.

Внимание! Мы не рекомендуем ориентироваться на поступки героев наших публикаций! При возникновении психологических проблем или с лишним весом настоятельно советуем обратиться к специалистам!