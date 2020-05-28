Новая напасть: четыре квартиры Надежды Бабкиной в Болгарии втрое упали в цене

Певица Надежда Бабкина вряд ли сможет в ближайшее время выгодно продать свои квартиры в Болгарии в жилом комплексе Эсмеральд». Дело в том, что жилье за последнее время обесценилось втрое.

Отметим, что у Бабкиной, которая только недавно восстановилась после двусторонней пневмонии, четыре квартиры в Болгарии. Их площадь от пятидесяти до семидесяти квадратных метров каждая. Обстановка в комнатах очень простая. Никаких мраморных полов и дизайнерской мебели здесь и близко нет. Зато идеальная инфраструктура, много кафешек и ресторанов, и море совсем рядом.

Еще несколько лет назад каждая такая квартира Бабкиной стоила в районе 220 тысяч евро. Сейчас апартаменты площадью 50 квадратных метров реально приобрести за 26 тысяч евро.

Цены на квартиры падали за последние годы по разным причинам. Сначала ударил экономический кризис, потом возникли проблемы с болгарской управляющей компанией. Сейчас же пандемия коронавируса окончательно «убила» цены, сообщает «Комсомольская правда».