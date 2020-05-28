«Благодарна Антону за любовь»: Евгения Лоза разводится с мужем

Об этом актриса сообщила в личном блоге.

В июне прошлого года отечественный кинозритель с удовольствием наблюдал за счастливой свадьбой актрисы Евгении Лозы, известной по сериалу «Восток-Запад», и актера Антона Батырева.

Пара познакомилась на съемочной площадке многосерийного фильма «На качелях судьбы». Их роман развивался стремительно, и артиста даже не остановило его несвободное тогда положение. Расставшись с супругой, он оформил отношения с Евгенией. Для нее же этот союз стал первым официальным браком.

И вот по прошествии 11 месяцев Лоза опубликовала пост в личном блоге, где сообщила, что она разводится. Ее муж решил оставить ситуацию без комментария.

Девушка не стала оглашать причину расставания и попросила отнестись к ее личной жизни с уважением. Она сообщила, что остается с Антоном в хороших отношениях.