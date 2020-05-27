Уму непостижимо: Куклачев возмутился призывами избавляться от кошек и собак из-за коронавируса

Знаменитый дрессировщик Юрий Куклачев заявил: новости о том, что кошки и собаки могут заражаться коронавирусной инфекцией и быть ее носителями, приводят его в ужас. Он объясняет их одним словом — «бандитизм».

Народный артист РСФСР уверен, что домашние питомцы не могут заразиться человеческой болезнью. А отказываться от четвероногого друга — настоящее преступление. Именитый циркач призывает россиян одуматься и перестать верить в глупости.

Дрессировщик отметил, что кошачий коронавирус — давно изученная болезнь, которая никогда не передается человеку. Кошка, собака и даже маленькая мышка, по его мнению, способны вылечить человека от любого недуга. Вернуть хозяину тепло, внимание и спокойствие, ведь многие болезни начинаются из-за расстройств нервной системы и обид.

«Кошки разносчики коронавируса? Глупость! Это такой бандитизм! Представляете, к чему все идет? Люди хотят лишить себя полного взаимоотношения с живой природой!» — заявил шокированный происходящим Куклачев в интервью 5-tv.ru.

Доказывая, что животные обладают целебным эффектом, Куклачев приводит личный пример. В свои 70 лет у него есть святая обязанность — выгуливать собаку. А если бы домашнего питомца не было, то все время проводилось на диване перед телевизором.

«А так гуляю, дышу и чувствую себя на 30 лет! Хотя уже восьмой десяток»,- энергично заявляет артист.

Он искренне переживает за происходящее и боится, что россияне поддадутся панике и откажутся от животных.

«Это просто злые языки. Даже в Думе подняли этот вопрос! Это ж уму непостижимо!» — подытожил народный артист РСФСР.

Ранее советский и российский актер театра и кино Михаил Ефремов высказался о другой проблеме, которая стала актуальна с приходом пандемии коронавируса — это финансовая составляющая. Многие сегодня остались без средств к существованию. По мнению Ефремов,«корона» превратила его коллег в дармоедов, пишет сайт OA.