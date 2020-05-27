Ренату Литвинову взволновала перспектива быть чипированной

Все чаще в комментариях пользователей Сети появляются мысли о том, что население Земли хотят чипировать. Даже Никита Михалков в одном из выпусков своей программы «Бесогон ТВ» рассказал, почему миллиардеру Биллу Гейтсу якобы выгодно чипировать людей.

Некоторые относятся с сарказмом к этой идее, но не забывают ее. Недавно Рената Литвинова поделилась, что видела во сне, как в нее вживили чип.

Актриса призналась, что идея всеобщего чипирования ей не близка, но странный сон удивил знаменитость.

«Мне сегодня приснился сон, что в меня вставили чип, и я его вырезаю из себя и пытаюсь переставить в свою удивленную кошку, у которой уже есть такой же», — делится с подписчиками Литвинова.

Она поинтересовалась у пользователей, как относиться к этой теме: всех оцифровать, как на «карте мародеров»?

Подписчики возмутились подобной перспективой, а кое-кто усомнился, что Литвинова могла додуматься сама до такой мысли. Подобные признания более подходят другой медийной личности.

«Виктория Боня, отдай Ренате телефон», — тут же появился комментарий под постом.

Напомним, ранее телеведущая поделилась своими соображениями на тему чипирования. Она почти уверена, что именно эту цель пытаются реализовать, вводя обязательную вакцинацию против CoViD-19, пишет сайт Актуальные новости.