«Больше ни слова»: Тарзан после жалоб на отсутствие заработка назвал журналистов «сущностями»

Супруг певицы Наташи Королевой стриптизер Тарзан в Instagram сообщил, что прекращает всякое общение с журналистами.

Напомним, несколько дней назад он заявил порталу Teleprogramma.pro, что артисты оказались в крайне бедственном положении. Они лишены хоть какого-то заработка. При этом он привел в пример пенсионеров, которым грех жаловаться. Они, как он заметил, получают в период пандемии пособие от государства. Слова культуриста вызвали широкий общественный резонанс в обществе.

Как отметил Тарзан, раньше он боялся ядерной войны, так как всегда считал, что человечество может погибнуть. Теперь он понимает, что людям не нужно оружие. Они способны сами перебить друг друга и перегрызть глотки.