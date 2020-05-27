Сергея Нетиевского обязали выплатить «Уральским пельменям» около двух миллионов рублей

Директор шоу «Уральские пельмени» Евгений Орлов заявил, что бывший директор юмористического коллектива должен будет выплатить нынешним участникам команды Сергею Ершову, Сергею Исаеву, Вячеславу Мясникову, Дмитрию Брекоткину, Александру Попову и Дмитрию Соколову около двух миллионов рублей.

Причина, как сказал Орлов, в том, что Нетиевский незаконно использовал записанные программы коллектива в своих целях. Как добавил Орлов, компания Нетиевского осуществляла трансляцию программ «Уральских пельменей» с нарушением лицензионных сроков.

Отметим, что шоумены из Уральских пельменей» были крайне недовольны, что Нетиевский в свое время предоставил право каналу СТС показывать сразу 12 архивных программ команды. При этом сроки лицензии на тот момент уже истекли.

Напомним, что спор за интеллектуальную собственность между «Уральскими пельменями» и Сергеем Нетиевским длится порядка пяти лет. Судам пока не видно конца. Обе стороны упорно не хотят заключать мирное соглашение, сообщает Ura.ru.

Добавим, что сейчас все участники шоу «Уральские пельмени» остались без работы. Они находятся в вынужденном простое из-за пандемии коронавируса. Шоумены, впрочем, без дела не сидят. Они запустили в Сети шоу «Дома с пельменями». Новые выпуски появляются в Сети по выходным. Юмористы рассказывают, как в домашних условиях пережидают пандемию. Они снимают смешные ролики о своей жизни на карантине. Известно, что многие из участников шоу сейчас находятся в окрестностях Екатеринбурга в своих шикарных загородных особняках.