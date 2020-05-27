«Пандемия превратила нас в дармоедов»: Михаил Ефремов высказался об артистах на карантине

Как отметил актер, людям его профессии сейчас очень непросто.

Актер Михаил Ефремов заявил, что люди его профессии очень сильно пострадали от пандемии коронавируса.

«Пандемия нас не просто не обошла, а шарахнула так, что превратила нас в дармоедов — театры закрыты, ни спектаклей, ни репетиций, съемок нет!» Михаил Ефремов

Ефремов сравнил актеров со спортсменами. По его словам, те же футболисты хотя бы могут играть при пустых трибунах и зарабатывать деньги на жизнь. Актерам же без зрителя, как он считает, не прожить. По его словам, даже гармонист и барабанщик, которые ранее были замечены на матчах чемпионата Белоруссии по футболу, играть ему и его коллегам спектакли не помогут, сообщает «Спорт-Экспресс».

Отметим, что ранее продюсер Иосиф Пригожин высказался о бедственном положении артистов. Чуть ранее муж певицы Наташи Королевой, стриптизер Тарзан, сказал, что пенсионеры в эти непростые времена хотя бы получают пенсию, а артисты вообще лишены возможности заработать хоть копейку.