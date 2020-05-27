Пелагея будет получать свыше шести миллионов рублей в год алиментов от Ивана Телегина

Певица Пелагея, которая обратилась в суд, чтобы расторгнуть брак с хоккеистом московского ЦСКА Иваном Телегиным, будет получать в год от некогда любимого мужчины свыше шести миллионов рублей в качестве алиментов.

В месяц хоккеист, по предварительным данным, будет выплачивать порядка 550 тысяч рублей на свою дочь Таисию от брака с исполнительницей.

Отметим, что за прошлый сезон Иван Телегин заработал порядка 65 миллионов рублей. В этом году его зарплата значительно уменьшилась. В КХЛ ввели потолок зарплат. В новом сезоне игрок будет получать порядка сорока миллионов рублей в год.

больше по теме Пелагея официально подала на развод с хоккеистом Иваном Телегиным Вопросы относительно алиментов и имущества будут решаться при помощи адвокатов.

Интересно, что Пелагея может претендовать только на 16,5 процентов дохода Телегина в качестве алиментов на дочь. Дело в том, что у Ивана двое детей — на певице он женился вскоре после того, как его бывшая подруга Евгения Ноур родила ему сына Марка. На двух наследников игрок по закону не должен перечислять больше трети своего заработка, сообщает «Комсомольская правда».