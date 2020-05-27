«Чрезмерно контролировал»: в окружении Гагариной рассказали о ее браке с Исхаковым

Продюсер Олеся Сазыкина познакомилась с певицей еще на «Фабрике звезд». Будучи хорошей знакомой поп-исполнительницы, она знала, как развивался роман Полины с Дмитрием Исхаковым.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, ранее в прессе появилась информация о том, что в отношениях между Полиной Гагариной и Дмитрием Исхаковым не все так гладко, как может показаться на первый взгляд. Еще не так давно в интервью певица утверждала, что муж научился сглаживать ее «острые углы», переводя все бытовые конфликты в шутку. Артистка заверила, что ценит чувство юмора своей второй половинки и считает супруга по-настоящему талантливым человеком. С будущим избранником выпускница «Фабрики звезд» познакомилась на одной из фотосессий. Сам Исхаков выступал в качестве фотографа. Позже между молодыми людьми возникла обоюдная симпатия, которая переросла в более глубокое чувство. Дмитрий принял и сына своей возлюбленной. С пасынком — 12-летним Андреем — муж певицы поддерживает дружеские отношения.

Для многих слухи о том, что Гагарина намерена развестись с супругом, стали полной неожиданностью. Сама Полина пока никаких комментариев относительно этого не давала. Но и отрицать не стала. Корреспондентам «Комсомольской правды» удалось поговорить с близкими к окружению поп-исполнительницы людьми.

В беседе с kp.ru продюсер Олеся Сазыкина, которая работала с Полиной еще на «Фабрике звезд», не стала скрывать: будучи замужем за Петром Кисловым, девушка светилась от счастья. Вскоре у пары появился общий сын — Андрюша. Но сохранить отношения молодые люди так и не смогли. Расставшись с отцом своего первенца, Полина познакомилась с Дмитрием, который был полной противоположностью ее экс-супруга.

«Петя — он такой душка, харизматичный! А Дмитрий — полная противоположность: несколько чопорный», — пояснила Олеся, говоря о главных мужчинах в жизни певицы.

Сазыкина уточнила, что Исхаков начал проявлять ежеминутную заботу о Полине, чем и покорил ее сердце. Еще до свадьбы артистка купила квартиру. Так вот с ремонтом ей тоже помогал Дмитрий. При всем при этом знакомая поп-исполнительницы дала понять, что возлюбленный Гагариной отслеживал каждый ее шаг.

«Чрезмерно контролировал… К тому же она пашет и зарабатывает большие деньги, а муж получает в разы меньше», — добавила Сазыкина, которая не сомневалась в том, что Полина сможет смириться с контролем со стороны мужа.

А вот певица Варвара подметила, что возлюбленная Дмитрия Исхакова предъявляет большие требования и к себе, и к окружающим ее людям, будучи перфекционисткой. При этом артистка считает Гагарину ранимым человеком, с «оголенными нервами».