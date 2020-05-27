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Сергей Исаев из «Уральских пельменей» задумался о запуске агентства праздников

Шоумен повстречался со своим коллегой Александром Морозовым.

Сергей Исаев из «Уральских пельменей» задумался о запуске агентства праздников
Исаев думает над новыми проектами/https://www.instagram.com/isaevsergey/

Юморист и один из лидеров шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев в Instagram опубликовал совместный кадр со своим другом и коллегой — шоуменом Александром Морозовым. Как отметил юморист, он был очень рад повстречать во время карантина старого друга.

«Рад был встрече. Обсудили мировую ситуацию и новый проект «Дома с пельменями». Думаем запустить агентство праздников Zoom!»

Сергей Исаев

Отметим, что сейчас все участники шоу «Уральские пельмени» остались из-за пандемии коронавируса без работы. Все концерты были отменены или перенесены на неопределенный срок. Они, впрочем, не сидят без дела. Юмористы запустили шоу «Дома с пельменями» в Сети.

В рамках этого проекта шоумены снимают смешные ролики, в которых рассказывают о своей жизни в период самоизоляции. Все фанаты могут увидеть дома, в которых живут их кумиры. Часть роликов снимают родственники юмористов, которые находятся вместе с ними в загородных жилищах.

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