Сергей Исаев из «Уральских пельменей» задумался о запуске агентства праздников

Юморист и один из лидеров шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев в Instagram опубликовал совместный кадр со своим другом и коллегой — шоуменом Александром Морозовым. Как отметил юморист, он был очень рад повстречать во время карантина старого друга.

«Рад был встрече. Обсудили мировую ситуацию и новый проект «Дома с пельменями». Думаем запустить агентство праздников Zoom!» Сергей Исаев

Отметим, что сейчас все участники шоу «Уральские пельмени» остались из-за пандемии коронавируса без работы. Все концерты были отменены или перенесены на неопределенный срок. Они, впрочем, не сидят без дела. Юмористы запустили шоу «Дома с пельменями» в Сети.

В рамках этого проекта шоумены снимают смешные ролики, в которых рассказывают о своей жизни в период самоизоляции. Все фанаты могут увидеть дома, в которых живут их кумиры. Часть роликов снимают родственники юмористов, которые находятся вместе с ними в загородных жилищах.