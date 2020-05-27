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Звездный гость

Бузову заподозрили в романе с бывшим депутатом Госдумы, скрывающимся от правосудия за рубежом

Не исключено, что в начале нулевых певица тайно встречалась с Алексеем Митрофановым.

Бузову заподозрили в романе с бывшим депутатом Госдумы, скрывающимся от правосудия за рубежом
Бузова могла встречаться с Митрофановым/http://globallookpress.com/

Журналист Ирина Барышева рассказала о влиятельном покровителе певицы и телеведущей Ольги Бузовой из прошлого. В начале нулевых за ней ухаживал и дарил дорогие подарки тогдашний депутат от фракции ЛДПР Алексей Митрофанов. Сейчас он скрывается от правосудия за рубежом. Против него было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество в составе организованной группы».

Алексей Митрофанов. Фото
Митрофанов ухаживал за Бузовой/http://globallookpress.com/

Как отметила Барышева, Бузова и Митрофанов много времени проводили вместе. Причем они не скрывали своих чувств. К примеру, депутат страстно обнимал Бузову. У нее, кстати, в то время была совсем другая прическа. Нынешняя звезда была яркой блондинкой и носила очки, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что сейчас у Ольги Бузовой новый кавалер — блогер Давид Манукян. Вместе они уже больше года. Звезда отмечала, что наконец-то обрела свое счастье.

Отметим, что не так давно Манукян заявил, что приобрел дорогую машину за 10 миллионов рублей. Еще одно его высказывание, которое вызывало широкое обсуждение: якобы у них с Бузовой все еще не было секса. Возможно, таким образом блогер просто шутил.

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