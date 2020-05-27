Пригожин пообещал Шнурову после карантина «отдельный мужской разговор»

При этом продюсер не стал уточнять, о чем во время такой беседы пойдет речь.

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что обязательно увидится с лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым, когда будет снят карантин. При этом он отметил, что между ними состоится «отдельный мужской разговор».

«Пусть все подробности останутся лично между нами, мужчинами. Если, конечно, Сергея Шнурова можно назвать мужчиной». Иосиф Пригожин

Напомним, что спор между Пригожиным и Шнуровыми начался с того, что продюсер заявил о бедственном положении артистов в связи с пандемией. По его словам, некоторые из них оказались в крайне тяжелой ситуации и сводят концы с конами. В ответ Шнуров написал стихотворение на злобу дня, в котором высмеял продюсера. Заодно он уколол и супругу Пригожина певицу Валерию, чем вывел продюсера из себя.

После этого на страничке Пригожина появилось несколько гневных сообщений в адрес Шнурова. Сам он сказал, что эти послания не его рук дело. Это сделали пранкеры, сообщает Ura.ru.

Добавим, что Сергей Шнуров регулярно на своей страничке в соцсети пишет смешные и часто нецензурные стихи, в которых троллит знаменитостей. У него благодаря этому только растет армия поклонников. Часто, к примеру, Шнуров вступает в конфронтацию со светской львицей Ксенией Собчак. Ей он посвятил сразу несколько обидных стихотворений, что вызвало ее ответную гневную реакцию.