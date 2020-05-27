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Звездный гость

Пригожин пообещал Шнурову после карантина «отдельный мужской разговор»

При этом продюсер не стал уточнять, о чем во время такой беседы пойдет речь.

Пригожин пообещал Шнурову после карантина «отдельный мужской разговор»
Пригожин после карантина увидится со Шнуровым/http://globallookpress.com/

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что обязательно увидится с лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым, когда будет снят карантин. При этом он отметил, что между ними состоится «отдельный мужской разговор».

Сергей Шнуров. Фото
Шнурову придется увидеться с Пригожиным/http://globallookpress.com/

«Пусть все подробности останутся лично между нами, мужчинами. Если, конечно, Сергея Шнурова можно назвать мужчиной».

Иосиф Пригожин

Напомним, что спор между Пригожиным и Шнуровыми начался с того, что продюсер заявил о бедственном положении артистов в связи с пандемией. По его словам, некоторые из них оказались в крайне тяжелой ситуации и сводят концы с конами. В ответ Шнуров написал стихотворение на злобу дня, в котором высмеял продюсера. Заодно он уколол и супругу Пригожина певицу Валерию, чем вывел продюсера из себя.

После этого на страничке Пригожина появилось несколько гневных сообщений в адрес Шнурова. Сам он сказал, что эти послания не его рук дело. Это сделали пранкеры, сообщает Ura.ru.

Добавим, что Сергей Шнуров регулярно на своей страничке в соцсети пишет смешные и часто нецензурные стихи, в которых троллит знаменитостей. У него благодаря этому только растет армия поклонников. Часто, к примеру, Шнуров вступает в конфронтацию со светской львицей Ксенией Собчак. Ей он посвятил сразу несколько обидных стихотворений, что вызвало ее ответную гневную реакцию.

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