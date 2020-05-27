Иван Жидков спустя несколько месяцев получил возможность увидеться с сыном

Актер Иван Жидков в Instagram опубликовал трогательный и красивый снимок со своим сыном Степаном от модели Лилии Соловьевой. Как известно, он не видел ребенка на протяжении нескольких месяцев из-за карантина. Жидков очень переживал по этому поводу и считал, что в этом виновата бывшая гражданская жена.

«Сколько лет, сколько зим», — кратко подписал он фотографию, на которой с ребенком.

Отметим, что у Ивана Жидкова сложились крайне напряженные отношения с Лилией Соловьевой. К примеру, не так давно модель обвиняла бывшего гражданского мужа, что он не платит в период пандемии алименты. При этом девушка отмечала, что сын несмотря на карантин хочет как обычно есть и актеру стоило бы быть более внимательным к ребенку. Позже она сообщила, что Жидков «заплатил по счетам».

Добавим, что ранее актер был женат на популярной актрисе Татьяне Арнтгольц. От нее у него есть дочь. Сейчас, как рассказывал Иван Жидков, он одинок, но мечтает встретить любовь всей своей жизни.