Игорь Петренко умилил видеозаписью с тремя маленькими дочками и женой-актрисой

Актер Игорь Петренко в Instagram опубликовал видеозапись, на которой он в обществе трех своих дочерей — Софии-Каролины, Марии и Евы — и супруги — актрисы Кристины Бродской. Судя по всему, семейство слушает сказку на виниле. Видео получилось очень трогательным.

«Глава одиннадцатая. Все объяснилось», — подписал видео Игорь Петренко.

«Вот оно счастье. Вы заслужили его. Здоровья вам и вашим деткам», «Эпоха винила. С удовольствием вспоминаю», «Спасибо вам и вашей семье, что вы у нас есть», — заметили в комментариях пользователи.

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Отметим, что до союза с Кристиной Бродской Игорь Петренко был женат на актрисе Екатерине Климовой. В браке у них появилось двое детей — Матвей и Корней. Правда, звездам не удалось сохранить союз. В интервью Петренко признавался, что именно на нем лежит вина в расставании. Как он отмечал, в какой-то период они с Климовой перестали друг друга понимать, что и привело к расставанию. Кроме того, в то время актер начал сильно пить. Климова просто собрала вещи и ушла с детьми.