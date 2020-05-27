«Мойдодыр»: Оксана Федорова читает «ужастик» для малышей
«Сказки на ночь»
«Мойдодыр»
Лера Кудрявцева: «От братьев Запашных отвернулась родня»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

Игорь Петренко умилил видеозаписью с тремя маленькими дочками и женой-актрисой

Актер безумно счастлив в браке с Кристиной Бродской.

Игорь Петренко умилил видеозаписью с тремя маленькими дочками и женой-актрисой
Петренко показал свою большую семью/http://globallookpress.com/

Актер Игорь Петренко в Instagram опубликовал видеозапись, на которой он в обществе трех своих дочерей — Софии-Каролины, Марии и Евы — и супруги — актрисы Кристины Бродской. Судя по всему, семейство слушает сказку на виниле. Видео получилось очень трогательным.

«Глава одиннадцатая. Все объяснилось», — подписал видео Игорь Петренко.

«Вот оно счастье. Вы заслужили его. Здоровья вам и вашим деткам», «Эпоха винила. С удовольствием вспоминаю», «Спасибо вам и вашей семье, что вы у нас есть», — заметили в комментариях пользователи.

Отметим, что до союза с Кристиной Бродской Игорь Петренко был женат на актрисе Екатерине Климовой. В браке у них появилось двое детей — Матвей и Корней. Правда, звездам не удалось сохранить союз. В интервью Петренко признавался, что именно на нем лежит вина в расставании. Как он отмечал, в какой-то период они с Климовой перестали друг друга понимать, что и привело к расставанию. Кроме того, в то время актер начал сильно пить. Климова просто собрала вещи и ушла с детьми.

Тэги

дети звездЕкатерина КлимоваИгорь ПетренкоИгорь Петренко последние новостиКристина БродскаяНовости google
Loading...