«Оставил многомиллионное состояние»: жена Успенского пошла на откровения вслед за его дочкой

Накануне старшая дочь Эдуарда Успенского Татьяна, рожденная в его первом браке, пустилась на шокирующие откровения. По ее словам, отец был дома настоящим тираном, истязая своих близких морально и физически. Поводом для высказываний послужила новость о том, что теперь литературная премия «Большая сказка» будет носить его имя. Наследница уверена, что отец не заслужил этого.

В свидетели Татьяна призвала третью жену Успенского — Элеонору Филину, которая вместе с детьми и внуками тоже якобы испытала на себе жестокость создателя «Крокодила Гены». В разговоре с корреспондентом КП женщина подтвердила этот факт.

«То, что Эдуард Николаевич был тираном в семейной жизни, — не новость», — признала она.

По ее предположению, инициатором того, чтобы премия стала носить имя Успенского, была вторая и одновременно четвертая жена писателя — Елена Борисовна. Она была щедро вознаграждена за терпение после ухода из жизни Эдуарда Николаевича. Как заявляет Филина, его наследство равняется нескольким миллионам долларов и досталось оно исключительно последней его спутнице.

«Она получила от мужа несколько загородных домов, квартиры в центре Москвы, несколько квартир в Анапе и авторские права», — рассказала третья супруга Успенского.

Как говорит Филина, один только дом в Троицком стоит 3 миллиона долларов.