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10 лет ждала своего часа: Джоан Роулинг анонсировала выход детской сказки

Автор «Гарри Поттера» вернулась к написанию произведений для малышей после пары взрослых романов.

10 лет ждала своего часа: Джоан Роулинг анонсировала выход детской сказки
Мальчик читает книгу Джоан Роулинг/Фото: Алексей Фокин/КП

Автор «Гарри Поттера» Джоан Роулинг анонсировала выход детской сказки. Книга ждала своего часа на чердаке знаменитой писательницы около 10 лет. Ожидается, что новое произведение будет носить название «Икобог», действие на страницах сказки развернется вокруг властвующих созданий, которые злоупотребляют своими полномочиями.

На личной странице в Twitter Роулинг подчеркнула: сказка никоим образом не будет связана с мальчиком из Хогвартса. Обосновывая же, почему Джоан так долго держала произведение в закромах, писательница подметила: она решила сделать ставку на более взрослые произведения. И лишь сейчас пришло время «Икобога». До недавнего момента с деталями происходящего на страницах были знакомы только дети Роулинг – Маккензи, Дэвид и Джессика.

Публиковать книгу Роулинг планирует в интернете каждую неделю. Доступ к ней будет бесплатным.

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