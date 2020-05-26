«Тянут все на себе»: Водонаева критически отозвалась о экс-муже Лорак и возлюбленном Гагариной

В одном из интервью 37-летняя Алена Водонаева подметила: она ни разу не пожалела о разводе со вторым мужем. Знаменитость дала понять, что ей стало скучно с Алексеем. Экс-возлюбленный теледивы не стремился к самореализации, и начал откровенно пользоваться ее благосостоянием и финансами. Мириться с подобным поведением экс-участница «Дома-2» не стала. Говоря о неудавшемся замужестве, Алена критически высказалась и в отношении мужей некоторых знаменитостей. Под прицелом Водонаевой оказались: Ани Лорак и Полина Гагарина.

Напомним, что украинская исполнительница уже успела развестись с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Сейчас артистка строит отношения с 26-летним саунд-продюсером лейбла Black Star Егором Глебом. По слухам на грани разрыва с избранником находится и Полина Гагарина. Так в эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro светская львица Алена Кравец уточнила, что супруги уже два месяца как живут отдельно. Знаменитость подметила, выпускница «Фабрики звезд» обладает сильным характером и рядом с ней должен быть гибкий и понимающий мужчина, готовый мириться с ее требовательностью.

А вот Водонаева полагает, что Ани Лорак и Полине Гагариной попались инфантильные мужья. И в итоге, обе девушки возложили на себя ответственность за благосостояние, домашний быть и детей, взять на себя по сути обязанности главы семейства.