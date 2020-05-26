«Все думали, что я умираю»: Лисовец возмутился распространяющимися слухами вокруг его состояния

Влад Лисовец возмутился стремительно распространяющимися слухами вокруг его болезни. Во вторник, 26 мая, в СМИ появилась информация, что у модного эксперта якобы обнаружили коронавирус. Более того, симптомы болезни сопровождались страшными последствиями: по уверениям журналистов, 47-летний бизнесмен находился практически на грани жизни и смерти.

Весь день о состоянии Лисовца практически ничего не было известно. К вечеру Влад записал официальное видеообращение, в котором прояснил ситуацию. Так, он заявил, что все описанные ранее симптомы подтверждения не нашли. Долгое время Владислав и сам не знал, что именно с ним происходит, поэтому не спешил давать официальный ответ.

«Я шесть часов сегодня не мог получить анализы. Мне писали все знакомые, потому что думали, что я умираю. Хочу сказать, что со мной все в порядке. Есть моменты, которые подтвердились. Я не отвечал, потому что банально не знал, что отвечать», — объяснил он на личной странице в Instagram.

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Отдельно Лисовец возмутился действиями корреспондентов. Он припомнил всем историю Жанны Фриске, когда фотографии болеющей певицы из аэропорта облетели интернет. Влад заявил, что в отличие от случая Жанны, в его нет ни грамма криминала.

«Вы подумайте, что испытала она и ее родственники в той ситуации? Люди не думают об этом! К моей маме на улице сегодня подошли на улице, потому что узнали по панамке. К ней подошли и сказали, что ее сына госпитализировали. Она знала, что у меня болит, что я плохо себя чувствую. Каково ей было все это услышать? Женщине 74 года. Это чудовищно!» — подытожил он.