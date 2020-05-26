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Путин назвал дату проведения парада Победы

Президент, ссылаясь на медэкспертов, объявил о преодолении пика коронавируса в стране. Мероприятие назначено на конец июня.

Путин назвал дату проведения парада Победы
Владимир Путин. Фото: globallookpress.com

Президент страны Владимир Путин во время рабочей встречи с министром обороны Сергеем Шойгу заявил, что пик коронавируса в стране, по мнению специалистов, пройден. Это позволяет начать подготовку к отложенным ранее мероприятиям. В частности, Путин приказал начать подготовку к Параду Победы в честь 70-летия и назначить проведение мероприятия в исторический для страны день – 24 июня

«Мы сделаем это 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический Парад Победителей», — отметил президент.

Кроме того, в этот же день запланировало шествие Бессмертного полка. При этом Путин отметил, что риски для всех участников мероприятий должны быть сведены к минимуму. В течение июня мониторинг ситуации с распространением коронавируса в стране будет проводиться тщательным образом.

«Если по мнению специалистов нельзя будет обеспечить безопасность в полной мере, то примем решение о возможном переносе марша «Бессмертного полка» и будем руководствоваться только ответственным подходом», — отметил верховный главнокомандующий.

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