«Помогать ей не планирует»: Элина Камирен заявила, что Александр Задойнов перестал общаться с дочкой

Как выяснилось, в этом году он видел ребенка всего один раз.

Экс-участница проекта «Дом-2» Элина Камирен в прямом эфире Instagram обвинила своего бывшего супруга Александра Задойнова в том, что он снова забыл про их совместную дочь. По ее словам, мужчина не звонит, не пишет и никак им не помогает.

Камирен добавила, что Задойнов видел ребенка всего один раз в этом году в марте. Причем именно она настояла, чтобы отец увиделся со своей наследницей. После он никак не давал о себе знать. Задойнов не платит алименты.

«При встрече сказал, что если когда-нибудь и заплатит, то не больше пяти тысяч рублей, так как у него своя жизнь, помогать он не планирует». Элина Камирен

Отметим, что сейчас в жизни мужчины непростые времена. Его новая супруга Ксения, как недавно стало известно, не смогла выносить их ребенка. При этом девушка заявила, что обязательно сделает еще одну попытку забеременеть. Она очень хочет родить от Задойнова, с которым не так давно вернулась на проект «Дом-2».