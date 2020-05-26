«Бойтесь своих желаний»: Туктамышева рассказала, как в ее жизни появилась любимая собачка Коко

Чемпионка мира по фигурному катанию 2015 года Елизавета Туктамышева в Instagram рассказала о своей любимой собачке шпице по кличке Коко. Она появилась в доме фигуристки семь лет назад. Как отметила спортсменка, она просто ехала с мамой в машине и показала на фотографию собачки. Дальше все события, по словам фигуристки, развивались как в тумане.

«Бойтесь своих желаний или как в моей жизни появилась Коко. Мы приехали в Пушкин, выбрали ту самую. Потом поняли, что абсолютно не знаем, как существовать с питомцем. Но очень быстро привыкли и теперь, конечно, не представляем жизни без нашей Кокоши». Елизавета Туктамышева

По словам Елизаветы Туктамышевой, в силу профессии она сама часто отсутствует дома. Однако ее собачке скучать не приходится. На помощь всегда приходят мама и сестра спортсменки. Как выразилась чемпионка мира, тройная порция любви собачке всегда обеспечена.