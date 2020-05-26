СМИ сообщили о финансовых проблемах «двойника Заворотнюк»

Новая возлюбленная Сергея Жигунова не очень хорошо рассталась со своим прежним супругом Виктором Сухановым.

Суд арестовал имущество новой возлюбленной актера Сергея Жигунова — Виктории Ворожбит. Девушка как две капли воды похожа на звезду сериала «Моя прекрасная няня» Анастасию Заворотнюк. Ранее Жигунов и Заворотнюк на протяжении нескольких лет состояли в романтических отношениях, сообщает «Комсомольская правда».

Отметим, что ранее Ворожбит жила с приморским медиамагнатом Виктором Сухановым. В прошлом году начался нелегкий процесс дележки совместно нажитого имущества. Бизнесмен в ходе процесса потребовал, чтобы Ворожбит возместить половину средств, уплаченных им по ипотеке. Это почти три миллиона рублей. Она это делать отказалась.

В итоге сейчас Ворожбит не может продать свой кроссовер и квартиру в Находке. Суд удовлетворил просьбу бывшего супруга возлюбленной Жигунова.

больше по теме Сергей Жигунов познакомил свою новую возлюбленную с мамой Виктория Ворожбит поразительно похожа на Анастасию Заворотнюк.

Как считает знакомый пары, Виктор очень обиделся на журналистку, что она предпочла ему Жигунова. Со своего информагентства он, к примеру, в свое время удалил все интервью, которые брала у известных персон Ворожбит. Как считает знакомый пары, Суханов хочет насолить новой пассии Жигунова, чтобы ей жизнь медом не казалась.