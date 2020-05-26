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Звездный гость

Инна Королева из «Сватов» заявила, что ее дочь Ульяна Иващенко уже не хочет быть блогером

Наследница актрисы сыграла в первых двух сезонах сериала роль маленькой Жени Ковалевой.

Инна Королева из «Сватов» заявила, что ее дочь Ульяна Иващенко уже не хочет быть блогером
Инна Королева рассказала об увлечениях дочери/https://www.instagram.com/korolevainna/

Актриса и звезда сериала «Сваты» Инна Королева, где она сыграла Машу, дочь Ивана Будько, ответила на вопросы своих подписчиков в Instagram. Как известно, ее дочь Ульяна Иващенко сыграла в двух первых частях «Сватов» роль Жени Ковалевой. Позже ей на смену пришла сначала актриса София Стеценко, а потом Анна Кошмал.

Не так давно Ульяна Иващенко рассказывала, что после съемок в «Сватах» подхватила звездную болезнь. Свое будущее с актерской работой она не видит. Девушка рассказывала, что хочет реализовать себя как блогер. Кроме того, у нее в планах уехать в США и поступить на режиссерский факультет.

«Дочь поостыла к блогерству. Говорит мне: «Мам, я что-то не понимаю, кем хочу быть». Она понимает, что блогерство скорее увлечение, а не профессия».

Инна Королева

Как сказала актриса, ее сын Ваня очень похож на свою старшую сестренку.

«Ульяна такой же была в детстве, только с длинными волосами. У них даже эмоции схожи», — заметила актриса.

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