Инна Королева из «Сватов» заявила, что ее дочь Ульяна Иващенко уже не хочет быть блогером

Актриса и звезда сериала «Сваты» Инна Королева, где она сыграла Машу, дочь Ивана Будько, ответила на вопросы своих подписчиков в Instagram. Как известно, ее дочь Ульяна Иващенко сыграла в двух первых частях «Сватов» роль Жени Ковалевой. Позже ей на смену пришла сначала актриса София Стеценко, а потом Анна Кошмал.

Не так давно Ульяна Иващенко рассказывала, что после съемок в «Сватах» подхватила звездную болезнь. Свое будущее с актерской работой она не видит. Девушка рассказывала, что хочет реализовать себя как блогер. Кроме того, у нее в планах уехать в США и поступить на режиссерский факультет.

«Дочь поостыла к блогерству. Говорит мне: «Мам, я что-то не понимаю, кем хочу быть». Она понимает, что блогерство скорее увлечение, а не профессия». Инна Королева

Как сказала актриса, ее сын Ваня очень похож на свою старшую сестренку.