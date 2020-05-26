«Почти все сняли. Меня там будет мало»: Инна Королева рассказала о работе над «Сватами-7»

Актриса Инна Королева, которая в сериале «Сваты» сыграла роль дочери Ивана Будько Машу, в прямом эфире Instagram ответила на вопросы своих многочисленных поклонников. Многих, конечно, заинтересовало, как идут работы над седьмыми «Сватами», которые были остановлены из-за пандемии.

«Почти все сняли. Меня там будет мало», — кратко ответила она.

Много вопросов было о личной жизни актрисы. Она призналась, что сейчас не замужем. При этом у нее есть маленький сын. Звезда надеется,что в этом году выйдет замуж. Сейчас ей 44 года. С бывшим супругом, актером Петром Иващенко, она, как известно, давно развелась.

Как рассказала актриса, она родом из Павлодара. Первые семь лет жизни прошли в этом городе. Затем семья перебралась в Белоруссию. Далее в 14 лет актриса переехала в Москву. По ее словам, в Киеве, как думали некоторые пользователи, она на самом деле никогда не жила, только снималась.

Также Инна Королева призналась, что у нее в телефоне есть несколько игр. «Они, конечно, ужасно глупые, но так хочется ничего не делать», — заявила актриса.