«Моя самоизоляция»: Родион Газманов удивил снимком из квартиры с красотками в нижнем белье

Музыкант, которому сейчас 38 лет, никогда не был женат.

Сын певца Олега Газманова, Родион, в Instagram разместил несколько снимков, на которых показал, как протекает его самоизоляция. Надо отметить, что музыкант не скучает в одиночестве. Вместе с ним в помещении находятся четыре красотки с пышными формами в нижнем белье.

На столе можно увидеть бутылку вина и фрукты. Судя по всему, музыкант снимает клип, связанный как раз с жизнью в самоизоляции.

«На удаленке. Моя самоизоляция», — подписал снимки певец.

Ранее отец Родиона не раз подчеркивал в беседах с журналистами, что он очень хочет уже стать наконец дедом. Большие надежды с этим он связывает как раз с Родионом. Правда, сам исполнитель, который еще ни разу не был женат, несмотря на то, что ему уже 38 лет, говорил: он не торопится заключать брак. Поклонники в связи с этим регулярно троллят Газманова. В ответ он отвечает той же монетой. К примеру, недавно музыкант разместил снимок с резиновой женщиной и сказал, что это его главная любовь.