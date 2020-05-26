«Похож на отца в молодости»: сыну Михаила Круга исполнилось 18 лет

Вдова легенды русского шансона Михаила Круга Ирина в Instagram поздравила своего сына Александра с совершеннолетием. Ему 26 мая исполнилось 18 лет. Исполнительница разместила фото с сыном Александром, где он стоит на сцене с микрофоном.

«С днем рождения, сынок! Будь счастлив, родной мой. 18 лет». Ирина Круг

Интересно, что в комментариях пользователи отметили сходство Александра со звездным музыкантом. «Похож на отца в молодости», «Здоровья ему и благополучия, а также счастливой судьбы», «Просто вылитый Михаил Круг в начале своей карьеры», — заявили пользователи.

Добавим, что Александр Круг не помнит своего отца. Музыкант был убит в своем доме в Твери, когда его ребенку был всего один месяц. Убийство Михаила Круга вызвало широкий общественный резонанс в обществе. Долгое время полиции не удавалось выйти на след преступников. Наконец в прошлом году убийство было официально раскрыто.