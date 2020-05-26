«Мойдодыр»: Оксана Федорова читает «ужастик» для малышей
«Сказки на ночь»
«Мойдодыр»
Лера Кудрявцева: «От братьев Запашных отвернулась родня»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

«Похож на отца в молодости»: сыну Михаила Круга исполнилось 18 лет

Известного музыканта убили, когда его ребенку был всего месяц.

«Похож на отца в молодости»: сыну Михаила Круга исполнилось 18 лет
Сыну Михаила Круга исполнилось 18 лет/http://globallookpress.com/

Вдова легенды русского шансона Михаила Круга Ирина в Instagram поздравила своего сына Александра с совершеннолетием. Ему 26 мая исполнилось 18 лет. Исполнительница разместила фото с сыном Александром, где он стоит на сцене с микрофоном.

«С днем рождения, сынок! Будь счастлив, родной мой. 18 лет».

Ирина Круг

Интересно, что в комментариях пользователи отметили сходство Александра со звездным музыкантом. «Похож на отца в молодости», «Здоровья ему и благополучия, а также счастливой судьбы», «Просто вылитый Михаил Круг в начале своей карьеры», — заявили пользователи.

Добавим, что Александр Круг не помнит своего отца. Музыкант был убит в своем доме в Твери, когда его ребенку был всего один месяц. Убийство Михаила Круга вызвало широкий общественный резонанс в обществе. Долгое время полиции не удавалось выйти на след преступников. Наконец в прошлом году убийство было официально раскрыто.

Тэги

Александр КругИрина КругМихаил КругТверь
Loading...