Появился новый претендент на место главного героя шоу «Холостяк»

На ТНТ стартовало новое шоу «Остров героев», которое будет теперь идти каждую субботу в 19:00. Согласно условиям проекта, победителем здесь станет тот, кто сможет дойти до финала, пережив экстремальные испытания. Соревнуются здесь исключительно успешные блогеры.

Один из них — Сергей Косенко, который уже успел сделать смелое заявление. Завидный жених, богатый, успешный, красивый и знаменитый (только в Instagram у него свыше 3 млн подписчиков) сказал, что не прочь стать новым участником шоу «Холостяк».

«Меня окружает много красивых девушек, но все они созданы не для меня. Для меня нужна какая-то другая, которую пока я не встретил», — сказал он.

Парень грезит о красивой невесте, которая не видит себя домохозяйкой, мечтая, как и он, об успехе и карьере, четко видящей свое будущее на много лет вперед. Идеал для Косенко — чета Бэкхемов.