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«Буду поступать на журналиста»: дочь Екатерины Климовой решила не идти по стопам матери

Елизавета Хорошилова решила связать свою жизнь с миром СМИ.

«Буду поступать на журналиста»: дочь Екатерины Климовой решила не идти по стопам матери
Дочь Климовой хочет стать журналистом/http://globallookpress.com/

Дочь актрисы Екатерины Климовой от первого брака, восемнадцатилетняя Елизавета Хорошилова, заявила, что не пойдет по стопам матери и не станет поступать на актерский факультет одного из московских вузов. У девушки, как выяснилось, совсем другие планы.

«В этом году буду поступать на журналиста. Подавать документы планирую в два вуза — МГУ и МГИМО».

Елизавета Хорошилова

Отметим, что многие прочили Елизавете Хорошиловой актерское будущее. Сама она ранее говорила, что в детстве много времени проводила на съемочной площадке. В какой-то момент она рассказала матери, что хочет попробовать себя в роли режиссера. Позже она отмечала, что хочет стать дипломатом.

Добавим, что в этом году никаких последних звонков в связи с пандемией коронавируса не проводится. Учились в четвертой четверти ребята по всей стране в режиме онлайн. Впереди у выпускников, которые будут поступать в вузы, — ЕГЭ. Он стартует 29 июня, сообщает «СтарХит».

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