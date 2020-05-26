Игорь Петренко назвал «Бригаду» первой российской романтической криминальной историей

По словам актера, персонажи из этого сериала жили по совести, а не по законам.

Актер Игорь Петренко не согласился с мнением, что в последнее время на экранах появилось много сериалов о преступниках советских времен, где воровская среда показана достаточно романтично.

Как отметил актер, он вообще не припомнит картины, где бы на первом плане была именно романтика в преступных сообществах. Первой же российской романтической криминальной историей он считает сериал «Бригада», в героев которого влюбились тысячи мальчишек в начале двухтысячных годов, когда он только вышел на экраны.

«Там сыграли очень обаятельные актеры, чьи персонажи в беспредельной действительности жили, скорее, по совести, чем по законам. У нас же в кино всякое преступление — это зло, принимающее все большие и большие масштабы».

Игорь Петренко

Также актер отметил, что не любит вспоминать свои прежние работы. Он считает, что мог бы сыграть в них роли иначе, но время нельзя повернуть вспять, поэтому рассуждать об этом бессмысленно, сообщает «АиФ».