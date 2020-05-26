«Он купал двойняшек, кормил и укачивал»: Малинина рассказала, как муж отнесся к рождению Фрола и Устиньи

По словам Эммы, узнав, что она ожидает двойню, муж был вне себя от счастья.

Двойняшки Фрол и Устинья появились в семье Александра и Эммы Малининых спустя двенадцать лет их совместной жизни. Поначалу возлюбленная эстрадного певца переживала из-за того, что у них нет общих детей. Но взглянув на ситуацию глазами мужа, она поняла, что для рождения малыша не настало время. Избранник Эммы много гастролировал и давал концерты, он крайне редко бывал дома.

Александр Николаевич серьезно поговорил с женой, объяснив ей, что для начала нужно вырастить их старших мальчиков. У певца на тот момент был сын Никита от Инны Курочкиной. А Эмма воспитывала первенца Антона от бывшего мужа.

Возлюбленная музыканта с пониманием отнеслась к доводам избранника, решив, что все в их жизни должно идти своим чередом. Разумеется, приятельницы Эммы давали ей напутственные советы, предупреждая, что если она не поспешит с беременностью, Александр может и вовсе уйти из семьи. Однако возлюбленная певца поняла для себя одну вещь — удерживать мужчину ребенком она не станет.

К разговору об общих детях супруги вернулись только спустя много лет, когда их наследники — Никита и Антон — повзрослели. По словам Эммы, ее муж абсолютно неожиданно завел беседу о пополнении в семье, признавшись, что мечтает о дочке. Избранница артиста сделала все возможное, чтобы подарить мужу ребенка. Супруга Александра Малинина не стала скрывать: он был вне себя от радости, когда УЗИ показало, что они ждут двойню.

«Он буквально боготворил меня. Я чувствовала себя невероятно счастливой женщиной… Он купал двойняшек, кормил их, укачивал», — приводит letidor слова Эммы Малининой.

Стоит отметить, что двойняшки Фрол и Устинья уже стали взрослыми. Младший сын музыканта поступил в Мюнхенский университет кинематографии, а дочка пошла по стопам именитого отца: она увлекается вокалом и музыкой.