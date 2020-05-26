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Звездный гость

«Мы родственные души»: Алексей Барабаш рассказал, почему полюбил актрису Александру Богданову

Звезды практически никогда не расстаются.

«Мы родственные души»: Алексей Барабаш рассказал, почему полюбил актрису Александру Богданову
Барабаш рассказал, почему счастлив с Богдановой/http://globallookpress.com/

Актер Алексей Барабаш в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своей пятой гражданской супруге — актрисе Александре Богдановой. Детей в этих отношениях пока нет. До Богдановой актер был четырежды женат. У него трое детей от разных жен.

Алексей Барабаш и Александра Богданова. Фото
Барабаш без ума от Богдановой. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Мы с Сашей познакомились на съемочной площадке. В какой-то момент мы поняли, что абсолютно родственные души. Если говорить о любви, то это то, что сейчас происходит между нами. Мы на протяжении двух лет ни разу не расставались ни на один день. Ну ладно, вру. Один раз на три дня расстались и все».

Алексей Барабаш

Актриса Александра Богданова пришла поддержать Барабаша.

«Я считаю Лешу гением. Если бы я могла, то увезла его на другую планету от всего этого мира. От всех этих проблем», — заметила она.

Богданова подтвердила, что они действительно с Барабашом все время вместе и не надоедают друг другу.

«Мы почти никогда не расстаемся. У нас даже один агент, которого мы просим назначать нам съемки в одном городе. Мы хотим все время быть вместе. Каждую минуту. Были ли мысли о том, что я стану его очередной женой? Я не думаю об этом. Понимаю, что по-всякому может быть», — заметила Богданова.

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Александра БогдановаАлексей БарабашПрограмма "Судьба человека"
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