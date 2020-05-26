«Мы родственные души»: Алексей Барабаш рассказал, почему полюбил актрису Александру Богданову

Актер Алексей Барабаш в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своей пятой гражданской супруге — актрисе Александре Богдановой. Детей в этих отношениях пока нет. До Богдановой актер был четырежды женат. У него трое детей от разных жен.
«Мы с Сашей познакомились на съемочной площадке. В какой-то момент мы поняли, что абсолютно родственные души. Если говорить о любви, то это то, что сейчас происходит между нами. Мы на протяжении двух лет ни разу не расставались ни на один день. Ну ладно, вру. Один раз на три дня расстались и все».
Актриса Александра Богданова пришла поддержать Барабаша.
«Я считаю Лешу гением. Если бы я могла, то увезла его на другую планету от всего этого мира. От всех этих проблем», — заметила она.
Богданова подтвердила, что они действительно с Барабашом все время вместе и не надоедают друг другу.
«Мы почти никогда не расстаемся. У нас даже один агент, которого мы просим назначать нам съемки в одном городе. Мы хотим все время быть вместе. Каждую минуту. Были ли мысли о том, что я стану его очередной женой? Я не думаю об этом. Понимаю, что по-всякому может быть», — заметила Богданова.