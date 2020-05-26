«Мы родственные души»: Алексей Барабаш рассказал, почему полюбил актрису Александру Богданову

Актер Алексей Барабаш в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своей пятой гражданской супруге — актрисе Александре Богдановой. Детей в этих отношениях пока нет. До Богдановой актер был четырежды женат. У него трое детей от разных жен.

«Мы с Сашей познакомились на съемочной площадке. В какой-то момент мы поняли, что абсолютно родственные души. Если говорить о любви, то это то, что сейчас происходит между нами. Мы на протяжении двух лет ни разу не расставались ни на один день. Ну ладно, вру. Один раз на три дня расстались и все».

Алексей Барабаш

«Я считаю Лешу гением. Если бы я могла, то увезла его на другую планету от всего этого мира. От всех этих проблем», — заметила она.

Актриса Александра Богданова пришла поддержать Барабаша.

Богданова подтвердила, что они действительно с Барабашом все время вместе и не надоедают друг другу.