«Это обидно»: Добрынин признался, что «Сваты» сыграли злую шутку в его карьере

Артист стал привязан к амплуа алкоголика на долгие годы.

Николай Добрынин снялся в 132-х художественных фильмах, но запомнился зрителям в большей степени по роли Митяя в сериале «Сваты». Как оказалось, режиссерам тоже. Убедительно сыграв алкоголика-неудачника, он на 10 лет стал заложником этого амплуа.

Самому артисту очень нравится его работа в фильмах «Дом с лилиями», «Людмила Гурченко», «Орлова и Александров», но режиссеры упорно продолжают видеть в нем только Митяя. «Это обидно», — признался он 7days.ru.

Между тем, актер понимает, что именно «Сваты» принесли ему всенародную любовь и славу. По словам артиста, его роль изначально задумывалась, как эпизодическая, проходная. Но настолько понравилась зрителям, что режиссеры решили ее расширить и доработать. «Я не рассчитывал, что будет семь сезонов», — говорит Николай.

В итоге к армии поклонников Добрынина присоединилась даже его 12-летняя дочь Нина, которая с упоением смотрит сериал, несмотря на уговоры родителя «заканчивать».