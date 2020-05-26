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Эмма Малинина: «Многие женщины думают, что ребенок — это спасение для отношений»

Супруга народного артиста России считает, что появление малыша едва ли удержит мужчину в семье.

Эмма Малинина: «Многие женщины думают, что ребенок — это спасение для отношений»
Александр и Эмма Малинины (Фото: Globallookpress.com)

В своей звездной колонке для одного из интернет-порталов 58-летняя Эмма Малинина заговорила о материнстве. У возлюбленной народного артиста России трое детей: старшего сына Антона — она родила еще в юности. А двойняшек Фрола и Устинью в более зрелом возрасте.

Избранница музыканта дождалась того момента, когда ее муж сам задумался о пополнении в семье. После того, как Александр Николаевич поднял тему отцовства и планирования общих наследников, Эмма удостоверилась в том, что певец разделяет ее желание завести еще одного малыша. Тогда никто из них не ожидал, что вместо одного ребенка она родит двойняшек — сына и дочь.

По словам Малининой, она вообще не понимает такого термина — «родила для себя». Подобный подход к появлению детей возлюбленная народного артиста России считает ничем иным, как проявлением эгоизма. Эмма напомнила, что ребенок — это не игрушка.

Говоря о материнстве, супруга Александра Николаевича не смогла обойти стороной и тот момент, что многие женщины рожают только для того, чтобы спасти свой брак. Супруга певца уверена, что появление малыша вряд ли удержит мужчину в семье.

«Многие женщины думают, что ребенок — это спасение для отношений», — приводит letidor слова Эммы Малининой.

Возлюбленная музыканта уточнила, что зачастую, эти истории заканчивается тем, что новоиспеченные мамочки остаются одни с грудным ребенком на руках и без мужа.

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