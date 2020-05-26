«Аня понимала, что разрушает чужую семью»: Алексей Барабаш объяснил, почему ушел от Анны Здор

Актер Алексей Барабаш в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему развелся со своей четвертой супругой — актрисой Анной Здор. От этих отношений родилась дочь Варвара. Брак продержался всего два года. После актриса обвинила Барабаша, что он не платит алименты.
«Мы с Аней познакомились на съемках сериал «Мужчина во мне». Ради нее ушел от третьей супруги Юли. Я все-таки заложник своей профессии. Считаю, что могу жить вместе только с актрисами. Аня понимала, что разрушает чужую семью, но она влюбилась. Ей было плевать на нравственность и на чувства других людей».
По словам Барабаша, вместе они были всего два года. «Это самый короткий брак в моей жизни. Говорят, что любовь живет два или три года. Вот так случилось и у меня», — сказал он.
Как он заметил, Анна все понимала и чувствовала.
«Она была обижена, конечно. Обвиняла меня, что я живу на две семьи. Встречаюсь с прежней супругой. Я ушел от Ани, но я всегда платил алименты своим детям. Сейчас у нас прекрасные отношения с Аней. Мы все успокоились. Мне и самому сейчас стало жить спокойнее», — заметила актер.