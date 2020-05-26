Игорь Верник поделился снимком с возмужавшим сыном от популярной журналистки

Григорию в этом году исполнится 21 год.

Актер Игорь Верник в Instagram разместил снимок со своими самыми близкими людьми. На красивом кадре три поколения семьи: его знаменитый отец, режиссер литературного вещания Всесоюзного радио народный артист Эмиль Верник, и родной брат Вадим Верник — популярный журналист и театровед.

Также на снимке есть единственный сын Игоря Верника, Григорий. Он появился на свет в 1999 году от известной журналистки Марии Казаковой. Через десять лет родители Григория, к сожалению, развелись.

Надо отметить, что сын Верника за последнее время возмужал. Сейчас, как известно, он учится в Школе-студии МХАТ и в будущем мечтает стать популярным актером.

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Ранее Игорь Верник рассказывал, что видится со своим отцом только через окно его дома. Он боялся заразить родственника, который в группе риска, коронавирусом. Последний кадр однако наводит на мысли, что актер перестал опасаться за здоровье звездного отца.