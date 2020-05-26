«Просто богиня!»: падчерица Стаса Михайлова восхитила поклонников нереальной красотой

Ева Канчельскис становится как две капли воды похожа на свою мать.

Падчерица певца Стаса Михайлова Ева Канчельскис в Instagram разместила красивый кадр, от которого пришли в восторг ее поклонники. Девушка сфотографировалась в доме музыканта и своей матери Инны. «Просто богиня!» «Нереальная красотка», «Новый образ, как всегда супер», «Тот случай, когда девушку называют цветочек», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Ева Канчельскис родилась в браке Инны Михайловой и ее тогдашнего супруга Андрея Канчельскиса. Это один из самых известных российских футболистов девяностых годов прошлого века. В свое время он выступал за английский клуб «Манчестер Юнайтед».

От брака со спортсменом у Инны Михайловой также есть сын Андрей. Он на шесть лет старше своей сестренки, которая появилась на свет в 1999 году.

больше по теме Стас Михайлов пришел на съемки к Галкину в кроссовках за 110 тысяч рублей Артист засмущался, когда ведущий попросил назвать стоимость его одежды.

Сейчас Инна счастлива в браке с музыкантом. Как рассказывал Стас Михайлов, во время знакомства она поверила, что певец станет известным. За это он до сих пор очень благодарен любимой супруге.