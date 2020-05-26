«На свежем воздухе»: фермер предложил Тарзану поработать дояром или скотником

Фермер Олег Сирота в Instagram предложил работу культуристу и бодибилдеру Тарзану, мужу певицы Наташи Королевой. Напомним, что не так давно тот пожаловался, что артисты на период пандемии остались без заработков. По его словам, пожилые люди хотя бы получают пенсии, а он и другие звезды никакой поддержки не получают.

По словам Олега Сироты, Тарзану он готов предоставить возможность поработать с настоящими элитными телками и проявить себя дояром.

«Эта отличная работа на свежем воздухе поможет ему заработать на хлеб насущный, а также поддержать себя в прекрасной физической форме без всякого спортивного зала». Олег Сирота

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Кстати, готов взять к себе Сирота и Наташу Королеву. Работа, по его словам, найдется всем. Если Тарзану не понравится работать дояром, то Сирота готов рассматривать другие варианты. К примеру, культурист вполне может себя проявить скотником, а его любимая жена — телятницей.